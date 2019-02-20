كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة البرلمان الأوروبي تدعو إلى تعليق محادثات انضمام تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صوتت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الاوربى يوم الاربعاء لصالح تعليق مفاوضات الانضمام بين تركيا والاتحاد الاوربى ، مشيرة الى انتهاكات حقوق الانسان وتركز السلطة.

وقالت مارييت شاكي ، عضو اللجنة ، في بيان: "على عكس الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية ، لا يتخلى البرلمان الأوروبي عن اتخاذ موقف واضح بشأن مفاوضات الانضمام مع تركيا".

كما قالت إن انتهاكات حقوق الإنسان واعتقالات الصحفيين وقعت بشكل شبه يومي في تركيا بينما تم تقويض الديمقراطية وسيادة القانون.

كما أوضحت شاكي أن التغييرات الدستورية التي تم تبنيها في عام 2017 والتي منحت الرئيس التنفيذي رجب طيب أردوغان السلطة التنفيذية جعلت انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مستحيلاً.

"إن رسالة البرلمان اليوم واضحة للغاية. إننا نعلق العواقب على قبضة أردوغان الاستبدادية على السلطة »

وقالت شاكى إن تعليق المفاوضات لن يعني أن على أوروبا قطع كل العلاقات مع تركيا.كما أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في قضايا مثل الأمن والتجارة والهجرة هو أمر أساسي ، ولكن يجب أن يكون دائما مشروطًا باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية.

وقالت أيضا إن المساعدة المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى تركيا يجب أن توجه إلى أنشطة المجتمع المدني وبرامج تبادل الطلاب.وسوف يصوت البرلمان الأوروبي بأكمله على تقرير حول تركيا خلال جلستها العامة القادمة في ستراسبورغ في 11 مارس.