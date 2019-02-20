مصادر إسرائيلية: تشكيل قائمة مشتركة للإطاحة بنتنياهو

قالت مصادر إسرائيلية اليوم الأربعاء، إن رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد، أجرى لقاءً مطولاً مع رئيس حزب "المنعة لإسرائيل" بيني غانتس، ناقشا خلاله برامج الحزبين الانتخابية.

وأكدت المصادر، أن لبيد وغانتس، يفكران جدياً في توحيد ورقتمها الانتخابية لضمان التغلب على رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتانياهو، الذي يتزعم حزب "الليكود" القوي المسيطر على الكنيست الإسرائيلي، وفقاً لما ذكرته صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

وقالت الصحيفة، إن اجتماع غانتس ولبيد هو بمثابة محاولة أخيرة لتشكيل قائمة مشتركة قوية من مجموعة أحزاب إسرائيل للإطاحة بنتانياهو في الانتخابات القادمة.

وأظهر استطلاع رأي أجراه موقع "واللا" العبري، أن القائمة المشتركة التي يسعى لبيد وغانتس لتشكيلها قد تطيح بنتانياهو، وأظهرت النتائج أن تلك القائمة ستحصل على 34 مقعداً في الكنيست، في حين سيحظى الليكود بـ33 مقعداً.

وأكد غانتس أمس الثلاثاء، أنه "حث يائير لبيد على التفكير ملياً بالانضمام للقائمة المشتركة، وعدم تفويت الفرصة التاريخية لإحداث ثورة سياسية ضد الليكود الحاكم".

فيما أجاب لبيد، "لن نترك أي جهد وسنفعل كل شيء لضمان عدم تفويت تلك الفرصة التاريخية لطي صفحة الحكومة الحالية".

