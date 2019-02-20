كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوتين" يكشف لأول مرة عن غواصة "درون" نووية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت روسيا، مقطع فيديو للغواصة الدرون "بوسيدون"، وبإمكانها حمل الرؤوس النووية، والسير لمئات الأميال لأنها تعمل بالطاقة النووية.

ويأتى هذا المقطع بعد تصريح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمام القادة العسكريين، بأنّ بوسيدون يبدو كطوربيد عملاق ذو قدرة نووية، وخضع لاختبارات ناجحة ولها نطاق للحركة غير محدود.

ويعدّ مقطع الفيديو للغواصة هو الأول من نوعه، كما تعتبر تفاصيل الغواصة درون تحت الماء بسرعة 125 ميلا في الساعة، سراً للغاية.

وقال بوتين :"في هذا الصدد، أود أن أدلي بملاحظة هامة، لم يقال شيء عن هذا في وقت سابق، ولكن اليوم يمكن القول أنه في وقت مبكر من هذا الربيع سيتم إطلاق أول غواصة نووية كحامل لهذا النظام المسيّر عن بعد".

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم، إنّ التجارب البحرية اكتملت بنجاح، وتم إطلاق هذا السلاح من الغواصة المسيّرة عن بعد".

وستظهر الغواصة الدرون خلال برنامج التمويل الحالي من 2018-2027، حسبما قال أحد المصادر.

وقالت وكالة الانباء الرسمية إنه سيتم استخدامها لتسليح جيل جديد من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية والتي يتم بناؤها في أحواض سفن سيفماش.