كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انفجار في ثكنة عسكرية بتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام تركية عن وقوع انفجار في ثكنات ساكاريا العسكرية في منطقة بوليتلي بالعاصمة أنقرة. وأوضحت وسائل الإعلام التركية أن الحادث جاء نتيجة انفجار مجموعة من الذخيرة، ومعلومات عن وقوع 5 جرحى حتى الآن.

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