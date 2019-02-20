كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو..شاب مصري يتصدى لعملية سطو مسلح في الأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويظهر في مقطع الفيديو ملثمان يحاولان الهجوم بسلاح ناري على أحد المحلات، ليتصدى لهم شاب يعمل في المحل.
وعلق الشاب المصري محمود عبد الهادي، على الأمر قائلا "الله هو من ألهمني حسن التصرف".
وأشار عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية عبر إحدى القنوات المصرية، إلى أنه يعمل خلال الفترة المسائية في المتجر، ودائما ما يكون مستعدا لمواجهة أي موقف.
وأوضح الشاب أنه تصدى للملثمين بعصا غليظة، مجبرا إياهم على الفرار.
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