كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لم يستبعد أي خيار".. "جوايدو": المساعدات ستدخل فنزويلا برا وبحرا وجوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، أن المساعدات الإنسانية ستصل البلاد يوم الـ23 فبراير برا وجوا وبحرا، ولم يستبعد "أي خيار" لإدخالها.

وقال غوايدو "في يوم 23 فبراير ستكون المظاهرات (المعارضة) في كل الشوارع، ولا نستبعد أي خيار مطلقا لإدخال المساعدات الانسانية"، التي بعثتها دول معارضة للسلطات الفنزويلية الشرعية، وعلى رأسها الولايات المتحدة. وفق "روسيا اليوم"