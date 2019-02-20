كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الناتو": تهديد موسكو بتصويب سلاحها نحو حلفائنا غير مقبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نائب المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي، بيرس كازاليت، أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الجمعية الفدرالية ينطوي على "تهديدات" لدول الناتو، واصفا الأمر بغير المقبول.

وقال "كازاليت"، اليوم الأربعاء: "اطلعنا على خطاب الرئيس بوتين يوم 20 فبراير. إن تصريحات الجانب الروسي التي تضمنت التهديدات بتصويب سلاحه تجاه حلفائنا غير مقبولة".