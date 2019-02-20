كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو المقاومة الإيرانية: ننتظر الكثير من المجتمع الدولي في مواجهة الملالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علي رضا جعفر زاده، عضو المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في واشنطن، إنهم طالبوا قادة العالم بضرورة حرمان نظام خامنئي من الحصول على مكاسب جديدة، بعد المكاسب التي حصل عليها من الحكومات الغربية على مدى العقود الماضية".

ودعا"زاده" المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنصات للإيرانيين الذين يتظاهرون ضد النظام، وإن معركة التغيير في طهران تقع في الأساس على المقاومة الايرانية.

وأكد جعفر زاده أن المقاومة الايرانية تنتظر الكثير من المجتمع الدولي لاسيما بعد مؤتمر وارسو لردع نظام ولاية الفقيه، لافتا إلى أن العقوبات المشددة ضده ستضيّق الخناق عليه، كما أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يدعو منذ عام 1981 لفرض عقوبات تسليحية ونفطية على الدكتاتورية الدينية.

وأعرب عن أسفه قائلا " منذ عقود اعترفت امريكا ودول اوروبية بنظام الملالي الحاكمين في ايران وهو نظام التعذيب والإعدام، ونهّاب لثروات إيران ورصيد الشعب الإيراني لصرفها لقتل شعوب المنطقة وإنفاقها على المجموعات الإرهابية".

وأكد أنهم ينتظرون دورا من الدول العربية والإسلامية تحديدا، في معركة التغيير في إيران عن طريق محاسبة المسؤولين الإيرانيين المتورطين في قمع وانتهاك حقوق مواطنيه، ومعاقبتهم عن انتهاك المعاهدات الدولية الخاصة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتدخل في شؤون دول المنطقة وتمكين المقاومة سيسهل مهمة الشعب للإطاحة بخامنئي.

