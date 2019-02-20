كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبوتنيك:عودة 13 ألف مواطن سوري من مخيمات اللجوء في الأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكرت الوكالة الروسية، أن العشرات من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية في الجيش العربي السوري، وآخرين كبروا في اللجوء وباتوا حاليا في سن الخدمة، قطعوا اليوم معبر نصيب الحدودي، عائدين إلى بلداتهم وقراهم في درعا، من مخيمات اللاجئين في الأردن.
وأوضحت الوكالة عن العقيد مازن غندور رئيس مركز الهجرة والجوازات في نصيب، إن عدد السوريين المهجرين العائدين عبر نصيب من المخيمات الأردنية، فاق الـ 13000 شخص منذ بداية افتتاح معبر نصيب الحدودي قبل حوالي 3 أشهر وحتى الآن.
وبين العقيد غندور في حديثه لـ"سبوتنيك" أن المعبر يشهد بشكل يومي عودة مستمرة للمهجرين إفراديا أو جماعيا، لافتا إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للعوائل المهجرة العائدة وتسهيل عبورهم وتقديم الدعم اللازم لهم فيما قامت الجهات المعنية في محافظة درعا بإرسال وسائط نقل لتقل العائلات العائدة وأمتعتهم إلى بيوتهم ومنازلهم وتقديم كافة الاحتياجات لهم.
وأوضح المراسل أن العائدين كانوا يقيمون في مخيمات الزعتري والأزرق للاجئين، وغالبيتهم يتحدرون من محافظة درعا، ومن بين العائدين عشرات الشباب ممن هم في سن الخدمة العسكرية.
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