كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتاة داعش البريطانية شاميما بيغوم تسعى للحصول على الجنسية الهولندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير اليوم الأربعاء أن المراهقة التي تريد العودة لبريطانيا بعد 4 أعوام من هروبها لسوريا للانضمام لتنظيم داعش قالت إنها شعرت " بالصدمة" بعد قرار حكومي جردها من الجنسية البريطانية.

وقال شاميما بيغوم 19 عاماً لشبكة أي تي في، إنها قد تسعى للحصول على الجنسية الهولندية، موطن زوجها العضو أيضاً في داعش.

وقال محامي الأسرة تسنيم أكونجي لصحيفة "ذي اندبندنت"، إن بيغوم، البنغالية الأصل، لا تحمل جنسيتين. وأضاف أن الأسرة تنوي الطعن في قرار الحكومة.

وقالت بيغوم في مخيم الهول للاجئين في شمال شرق سوريا، أين وضعت طفلها في الأسبوع الماضي، إنها شعرت بـ" صدمة" بعد قرار الحكومة.

وأضافت" الأمر كان مثيراً للغضب. أشعر أنه أمر ظالم لي ولأبني".

وأوضحت" أسرتي جعلت العودة لبريطانيا تبدو أمراً أكثر سهولة".

وقالت: "خياري الثاني هو أن أحاول مع أسرة زوجي، فهو من هولندا وأسرته تعيش هناك".

وأضافت "ربما أطلب الحصول على الجنسية في هولندا. إذا أرسله للسجن في هولندا يمكنني انتظاره أثناء احتجازه".

وأكدت بيغوم سابقاً أنها غير نادمة على سفرها لدعم تنظيم داعش، ولكنها تؤكد أنها " لا تمثل تهديداً".