كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تعرب عن قلقها من تنامي دور "حزب الله" في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
و لفتت ريتشارد، إن هذه الجماعة "تواصل اتخاذ القرارات الأمنية الوطنية الخاصة بها والتي تعرض باقي البلاد للخطر".
ويسيطر الحزب على ثلاث حقائب وزارية في الحكومة اللبنانية أهمها وزارة الصحة التي تعد ميزانيتها رابع أكبر ميزانية في الدولة.
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