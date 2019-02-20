كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس العراقي: ندعو إلى تعزيز التعاون مع الكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء، إلى ضرورة تعزيز التعاون في كافة المجالات بين العراق والكويت، وخاصة في المجال التجاري وسبل تطويره لتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الشعبين.

وقال صالح، خلال استقباله وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان والوفد المرافق له الذي وصل بغداد اليوم الأربعاء، إن "العراق لديه الرغبة الجادة في الانفتاح على محيطه العربي والإقليمي والدولي في المجالات الاقتصادية والصناعية بما يعزز مكانته ويحقق تطلعات شعبه".

من جانبه، أكد الوزير الروضان "حرص الكويت على تطوير العلاقات مع العراق واستعداد الشركات الكويتية للاستثمار وتأهيل البنى التحتية في مدنه".