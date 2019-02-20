في ذكرى 20 فبراير.. مسيرات تجوب شوارع الرباط وشعارات قوية: لا استسلام…كرماء فوق الأرض أو عظاما تحتها”!!- فيديو

صدحت حناجر آلاف المحتجين، اليوم الأربعاء، في الرباط، تزامنا مع تخليد الذكرى الثامنة لتأسيس حركة “20 فبراير”، مطالبين الحكومة بالاستجابة لمطالبهم، رافضين الاستسلام.

وطالب المتظاهرون في الاحتجاجات، التي دعت إليها تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، بإسقاط الحكومة.

وقال أحد المحتجين، في تصريح لـ”اليوم 24″، إنه جاء من خنيفرة ليحتج تضامنا مع العمال، بعد شهر ونصف من الاحتجاج، وتجاهل السلطات المعنية.

وأضاف: “نحن هنا في العاصمة لنقول لهم، نحن هنا مستمرون، وصامدون لا سلام، ولا استسلام، وأحلامنا لا تعرف حدودا، وسيتواصل النضال، إما أن نعيش عظماء فوق الأرض أو عظاما تحتها”.

وأعادت تظاهرة، اليوم، شعارات “20 فبراير” إلى الواجهة، ورفع الآلاف من المتظاهرين، الذين انطلقوا من ساحة 16 نونبر نحو باب الأحد، شعارات “الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

ورفع المتظاهرون أعلام 20 فبراير، كما طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين، رافعين صور بعضهم، في مقدمتهم قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي.