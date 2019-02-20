الوداد يواصل الريادة..برشيد ضمن قائمة “ضحايا” رجال البنزرتي

فاز فريق الوداد الرياضي، اليوم الأربعاء، أمام مضيفه يوسفية برشيد بحصة هدفين مقابل واحد، برسم مؤجل الجولة 17 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، التي جمعت الطرفين بالملعب البلدي.

ثنائية الوداد كانت من توقيع كل من الشيخ إبراهيم كومارا (د53)، ومحمد الناهيري (د80).

أما عن هدف يوسفية برشيد الوحيد، فقد سجله اللاعب محمد أيمن السديل (د77).

وتمكن “الأحمر والأبيض” من مواصلة الريادة منفرداً بسبورة الترتيب، برصيد 39 نقطة، في انتظار إسدال الستار على أخر مؤجل اليوم، بين الرجاء الرياضي وأولمبيك أسفي، بملعب المسيرة، وهي المباراة التي تقام بدون جمهور، بسبب العقوبة المسلطة على القرش المسفيوي، لتورط جماهيره في أحداث شغب سابقة.