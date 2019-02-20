التشكيلة الرسمية للرجاء أمام القرش المسفيوي

كشفت باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء الرياضي، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مؤجل الجولة 9 أمام أولمبيك أسفي، بعد قليل، على أرضية ملعب المسيرة.
وسجلت التشكيلة الدفع بالمهاجم محمود بنحليب أساسياً رفقة سفيان الرحيمي، في حين جلس ياجور إلى دكة البدلاء، في مباراة يبحث خلالها النسور الخضر، تسلق سلم ترتيب الدوري:
وفيما يلي التشكيلة كاملة:
أنس الزنيتي
بدر بانون
إلياس الحداد
عمر بوطيب
محمد الدويك
ليما مابيدي
عبد الرحيم الشاكير
زكرياء حدراف
عبد الإله الحافيظي
سفيان الرحيمي
محمود بنحليب
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