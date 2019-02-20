الإمارات "تخفف" حصارها على قطر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عممت موانئ أبو ظبي، سياسيات جديدة تُشير إلى أن الإمارات خففت الحظر الذي تفرضه على شحن السلع من وإلى قطر، الذي تفرضه منذ عامين في إطار الحصار السياسي والاقتصادي الذي تقوده الرياض ضد الدوحة.

وقال مصدر بقطاع الشحن إلى وكالة "رويترز" البريطانية، إن التعميم من موانئ أبوظبي، ألغى في 12 شباط/ فبراير، تعليمات سابقة كانت تحظر الشحنات ذات المنشأ القطري من دخول موانئ الإمارات ومياهها الإقليمية، والشحنات ذات المنشأ الإماراتي إلى قطر.

وأبقى التعميم حظرا على السفن التي ترفع علم قطر، والمملوكة لشركات شحن قطرية أو مواطنين قطريين.

وأشار المصدر إلى أن التعميم ينطبق على جميع الموانئ في الإمارات.

وقالت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، إن قطر، وهي أحدى أغنى دول العالم، استطاعت امتصاص صدمة الحصار، ويتوسع اقتصادها بشكل أسرع من معظم الدول المجاورة لها (والتي تحاصرها).

وحققت سوق الأسهم في قطر ثاني أفضل أداء في العالم العام الماضي، في وقت أجبرها الحصار فيه على تحويل طرق الشحن إلى الكويت وسلطنة عمان، وشراء المزيد من السلع من إيران وتركيا.