الجولة الأوروبية في جامعة النجاح الوطنية | نابلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الثلاثاء، 26/ 02/ 2019 الزمان: 11:00 المكان: جامعة النجاح الوطنية، نابلس تزور دول الاتحاد الأوروبي (فرنسا، بريطانيا، بولندا، ألمانيا، إيطاليا، السويد وإيرلندا) جامعة النجاح الوطنية، للشرح عن فرص التبادل الجامعي مع أوروبا ومنح التبادل الثقافي والمنح الدراسية هناك. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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