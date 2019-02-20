شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام" ينزع 2359 لغمًا حوثياً والان نبدء بالتفاصيل
الجدير بالذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 43,372 لغمًا زرعتها المليشسات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
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