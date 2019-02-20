شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسحب الجنسية من شابة انضمت لداعش والان نبدء بالتفاصيل

سحبت بريطانيا الجنسية من شابة سافرت للانضمام إلى تنظيم داعش ، وذلك لدواع أمنية مما أثار جدلا بشأن عواقب ترك أم تبلغ من العمر 19 عاما مع طفلها الذي أنجبته من أحد المتشددين للدفاع عن نفسها في منطقة حرب.

وتم العثور على شاميما بيجوم في معسكر احتجاز في سوريا في الأسبوع الماضي. ويلقي مصيرها الضوء على الإشكالية الأخلاقية والقانونية والأمنية التي تواجهها الحكومات عند التعامل مع عائلات المتشددين الذين تعهدوا بتدمير الغرب.

ومع انهيار تنظيم داعش واتجاه فصائل يقودها الأكراد صوب السيطرة على آخر معقل للتنظيم في شرق سوريا، تبحث العواصم الغربية ما الذي ينبغي فعله مع المتشددين الأجانب وزوجاتهم وأطفالهم.