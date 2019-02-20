رئيس وزراء الهند: اتفقنا مع السعودية على تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين

أعلن رئيس الوزراء ​الهند​ي ​ناريندرا مودي​، في مؤتمر صحافي مشترك مع ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان​، أنّه "تمّ الاتفاق مع ​السعودية​ على تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين".

وبيّن "أنّنا اتّفقنا على الحاجة للضغط على الدول التي تدعم ​الإرهاب​ عبر الحدود".

وكان الجانبان قد وقّعا على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين، وهي برنامج عمل إطاري للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة واستثمار الهند، مذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين البلدين، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة السياحة الهندية، مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال البث.

كما تمّ الإعلان عن انضمام السعودية إلى ​التحالف الدولي​ للطاقة الشمسية.