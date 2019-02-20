بطيش بحث مع مدير مؤسسة التمويل الدولية بالمواضيع المشتركة للتعاون بين المؤسسة والوزارة

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية لمجموعة البنك الدولي لمنطقة بلاد الشام داليا وهبه ومدير البلد سعد صبرا مع وفد من المؤسسة، وقد تم البحث بالمواضيع المشتركة التي يمكن التعاون من خلالها بين المؤسسة والوزارة. وتطرق بطيش الى الأطر الأساسية لتطوير القطاعين الاقتصادي والمالي وسبل التعاون لتحقيق الاصلاحات.
ومن جهتها أبدت وهبه استعداد المؤسسة تقديم المساعدة التقنية والفنية للبنان، خصوصا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالاقتصاد، وهو ما أثنى عليه بطيش، مؤكداً على اهمية تطوير عمل المؤسسات، مبدياً اهتمامه بتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أنها أساس تحسين الاقتصاد ورفع الإنتاج، كما تساهم الى حدٍ كبير بإيجاد فرص عمل للشباب اللبناني.
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