جبهة العمل الاسلامي تبحث الشؤون الاسلامية المشتركة مع الادارة الدينية في داغستان

بحث منسق عام ​جبهة العمل الاسلامي​ في لبنان الشيخ زهير الجعيد، في ​بيروت​ مع وفد يمثل الادارة الدينية في جمهورية داغستان، "في الشؤون الاسلامية العامة والمشتركة ولا سيّما في تعزيز دور المسلمين في ​روسيا​ وحضورهم الديني والسياسي من خلال التعاون مع جميع مكونات النسيج الروسي المختلف والمؤلف من عدة أثنيات وأديان وشعوب."

وقد أكد الجعيد، "أهمية التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق النجاح والنهضة والتطور والازدهار،" لافتاً الى "أنّ ​الدين الاسلامي​ منفتح على الجميع، وهو دين الانسانية والعدالة والمساواة التي هي أساس استمرارية الحكم وأساس نهضة الأوطان." وشدّد على "دور روسيا المهم اليوم في مواجهة الهيمنة والأحادية والعنجهية الأمريكية ومنعها من الانفلاش وتحقيق غاياتها التآمرية في المنطقة، وخصوصاً الدور الهام والأساس في ​سوريا​ والذي كان سبباً رئيسياً هو وكافة قوى محور ​المقاومة​ في الانتصار الذي تحقق وفي اندحار المجموعات الارهابية التكفيرية."