اسامة سعد عرض مع وفد من صيادي الأسماك في صيدا اوضاع القطاع

استقبل الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب ​أسامة سعد​ في مكتبه في صيدا وفدا من صيادي الأسماك في المدينة.

وجاءت الزيارة في مناسبة الذكرى الرابعة وأربعين لرحيل ​معروف سعد​. وقد عبر الوفد عن "الوفاء لذكرى معروف سعد ولنهجه الداعم لقضايا الصيادين وسائر الكادحين والمنتجين". ورافق الوفد محمد الرفاعي وحسين البواب عن التنظيم.

كما جرى التداول خلال الاجتماع في أوضاع الصيادين والمشاكل التي يعانون منها على المستوى الاقتصادي والمعيشي. كذلك تناول اللقاء "دور التحركات الشعبية لإنقاذ ​لبنان​ من المأزق الراهن".