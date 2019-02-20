النشرة: جريح بحادث سير في منطقة الشرحبيل في بقسطا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن وقوع ​حادث سير​ على طريق عام بقسطا - الشرحبيل شمال شرق ​مدينة صيدا​ حيث صدمت ​سيارة​ من نوع ​مرسيدس​ فضية اللون شاباً يقود ​دراجة نارية​.

وقد ادى الحادث الى اصابة سائق الدراجة ويدعى (أحمد ز.) من مواليد 1998 الذي تم اسعافه ونقله من قبل عناصر ​فوج الإنقاذ الشعبي​ لمؤسسة ​معروف سعد​ الى ​مستشفى حمود​ في صيدا للمعالجة.وقد حضرت الى المكان شرطة ​بلدية بقسطا​ وعملت على تنظيم السير.