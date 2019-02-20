مراد: سأُجري الاتصالات اللازمة مع سوريا كوزير معني بالملف التجاري

نفى وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد ان تكون الجلسة الاولى لمجلس الوزراء "حامية" على خلفية موضوع النأي بالنفس، موضحا أننا لم نسمع اي تصريح يوحي ان وزراء يتجهون الى اثارة الملفات الخلافية خلال جلسة الغد.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، اشار مراد الى ان سوريا تعتبر البوابة التجارية للبنان للعبور الى الوطن العربي، وبالتالي فان العلاقة معها حسب اتفاق الطائف يجب ان تكون جيدة لا بل ممتازة، وتنطبق على كل شيء.
وردا على سؤال حول زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الى سوريا وموقف الوزير الياس بو صعب في مؤتمر ميونيخ، أكد مراد ان "الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو غيط ايد موقف بو صعب، بالتالي فان هذا الموقف منسجم مع الجامعة العربيةن اما بالنسبة الى الغريب فمن واجبه البدء بمتابعة الملف وهو على المستوى الشخصي صديق لسوريا على خلاف الوزير السابق (معين المرعبي)، وبالتالي من المنطقي جدا ان يقوم بزيارة الى دمشق من اجل فتح النقاش حول هذا الملف"، مضيفا:"انا ايضا كوزير معني بالملف التجاري سأُجري الاتصالات اللازمة مع سوريا".
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