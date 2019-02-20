بروتوكول تعاون بين المصرف المتحد ومدينة زويل لتمويل 11 منحة دراسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

وقعت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والمصرف المتحد، الأربعاء، بروتوكولاً للتعاون لتمويل 11 منحة دراسية لطلاب مدينة زويل لعام 2018- 2019 بمبلغ مليون و225 ألف جنيه مصري لمدة عام كامل، وذلك بمقر مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر، بحضور لفيف من كبار المسؤولين من المصرف المتحد وأعضاء هيئة التدريس بالمدينة.

وذكرت الجامعة في بيان لها، أن البروتوكول يأتي في إطار دعم وتنمية منظومة البحث العلمي في مصر والعمل على تمكين الطلاب المصريين وتنمية قدراتهم الإبداعية والارتقاء بمنظومة البحث العملي ووضع مصر في مقدمة الأمم الأكثر تقدما وهو ما يتواكب مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف البيان أنه جرى اختيار عدد من الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من هذة المنحة وفقا للمعايير التي تم وضعها من قبل إدارة مدينة زويل والتي يأتي على رأسها تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة المستحقين ومن أجل ضمان استمرارية استفادة الطلاب.

وأعرب الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، عن سعادته البالغة للتعاون مع المصرف المتحد، في إطار دعم المنح التعليمية لطلاب مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف صدقي أن الهدف من إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا هو مواكبة كل ما هو جديد في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا وتطويره من حيث ما انتهى الآخرون لوضع مصر في المكانة التي تستحقها بين مختلف دول العالم علميا وبحثيا.

من جانبه قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن استراتيجية المصرف تهدف لاستدامة الممارسات الاجتماعية لدعم المجتمع ككل، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه المصرف لقطاع التعليم والصحة وأيضا المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى إحداث تنمية حقيقية داخل مجتمعنا واستفادة جميع الفئات خاصة الشباب والمرأة لدورهم الرئيسي في القيادة المستقبلية.