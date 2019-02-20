رئيس الأركان: ضباط الصف يمثلون العمود الفقري لوحدات القوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، منظومة الإعداد والتأهيل العلمي والعسكري لطلبة معهد ضباط الصف المعلمين، مؤكدًا أن ضباط الصف يمثلون العمود الفقري فى كافة التنظيمات القتالية والإدارية والفنية بالقوات المسلحة.

واستمع الفريق محمد فريد إلى شرح مفصل تضمن أسلوب العمل داخل المعهد وتطوير العملية التعليمية، كما قام بالمرور علي الأجنحة التعليمية ومراحل التدريب التخصصي والمهارات البدنية وميادين الرماية وقفزة الثقة باعتبارها من الأنشطة الأساسية التي يتم تدريب طلبة معهد ضباط الصف المعلمين عليها.

كما التقى رئيس الأركان الفريق محمد فريد مع أعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد، بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن الأبرار من أبطال القوات المسلحة والشرطة، ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد.

وأكد رئيس الأركان حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات العلمية والثقافية والبدنية التى تهدف لإعداد وتأهيل ضابط صف معلم يتمتع بقدرات بدنية وذهنية عالية ويتحلى بالقيم النبيلة والخلق الرفيع ويكون نموذجاً مشرفاً للعسكرية المصرية العريقة.

وأدار رئيس أركان حرب القوات المسلحة حواراً مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد استعرض خلاله التحديات الداخلية والخارجية وجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة ومواجهة الإرهاب والإرتقاء بمستوي التدريب والكفاءة القتالية لكافة تشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وطالب الفريق محمد فريد الطلبة بالإعداد والتأهيل الجيد وبذل الجهد والعرق في التدريب طوال مدة دراستهم بالمعهد ، والإستفادة من الخبرات والتجارب والعلم العسكرى لأعضاء هيئة التدريس والتسلح بالعلم والمعرفة التي تعينهم على تنفيذ كل ما يكلفون به من مهام مستقبلية عقب تخرجهم لدعم منظومة الكفاءة والاستعداد القتالي.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.