محافظ بني سويف يؤكد على نشر استخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
تفقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف غرفة عمليات المحافظة، وتابع منظومة العمل بمحطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وأكد المحافظ ان المحطة، المقامة أعلى مبنى ديوان عام المحافظة، بقدرة 173 ألف كيلو وات سنويا، توفر جزءًا كبيرًا من التغذية الكهربائية لإدارات ديوان عام للمحافظة، وتأتي ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والاعتماد على الطرق البديلة لتوفير الطاقة.
وشدد المحافظ على أهمية نشر استخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة وتوفير الكهرباء بطرق غير تقليدية والعمل على ترشيد الاستهلاك واعتباره مشروعاً قومياً، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة في البحث عن موارد وبدائل جديدة ونظيفة للطاقة وتلبية احتياجات التنمية من الطاقة وتنويع مصادرها والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
يذكر أن المحطة تنتج 173 ألف كيلو وات سنوياً توفر ما يعادل 258 ألف جنيه تكلفة استهلاك تيار، فضلا عن وجود نظام مراقبة داخلي للمبنى لمحطة الطاقة الشمسية.
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