شكرا لقرائتكم خبر عن السجن والإبعاد لـ 4 سوريين هاجموا السفارة التركية في كوبنهاغن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (كوبنهاغن)أصدرت محكمة الدرجة الأولى في الدنمارك، اليوم (الأربعاء)، على أربعة سوريين ألقوا زجاجات حارقة على السفارة التركية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، العام الماضي، بالسجن لعام ونصف إلى نحو عامين، مع أمر بالإبعاد عن الأراضي الدنماركية.
وفي قرارها الذي حصلت فرانس برس على نسخة عنه دانت المحكمة الرجال الأربعة بالتخطيط للهجوم على السفارة التركية وتنفيذه.
كانت هذه تفاصيل خبر السجن والإبعاد لـ 4 سوريين هاجموا السفارة التركية في كوبنهاغن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.