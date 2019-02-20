شكرا لقرائتكم خبر عن السجن والإبعاد لـ 4 سوريين هاجموا السفارة التركية في كوبنهاغن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كوبنهاغن)

أصدرت محكمة الدرجة الأولى في الدنمارك، اليوم (الأربعاء)، على أربعة سوريين ألقوا زجاجات حارقة على السفارة التركية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، العام الماضي، بالسجن لعام ونصف إلى نحو عامين، مع أمر بالإبعاد عن الأراضي الدنماركية.

وفي قرارها الذي حصلت فرانس برس على نسخة عنه دانت المحكمة الرجال الأربعة بالتخطيط للهجوم على السفارة التركية وتنفيذه.