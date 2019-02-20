شكرا لقرائتكم خبر عن مدع تركي يطالب بأحكام سجن مدى الحياة في قضية احتجاجات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (اسطنبول) قالت محطة (إن.تي.في) التلفزيونية اليوم (الأربعاء)، إن ممثل ادعاء تركيا طالب بمعاقبة 16 متهماً من بينهم رجل الأعمال عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة بتهمة تمويل احتجاجات جيزي عام 2013 ومحاولة الإطاحة بالحكومة. قالت محطة (إن.تي.في) التلفزيونية اليوم (الأربعاء)، إن ممثل ادعاء تركيا طالب بمعاقبة 16 متهماً من بينهم رجل الأعمال عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة بتهمة تمويل احتجاجات جيزي عام 2013 ومحاولة الإطاحة بالحكومة. وأوضحت محطة (تي.آر.تي) أن المحكمة تسلمت لائحة الاتهامات الموجهة إليه اليوم. وكافالا محتجز قيد المحاكمة منذ أكثر من 15 شهراً.



كانت هذه تفاصيل خبر مدع تركي يطالب بأحكام سجن مدى الحياة في قضية احتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.