شكرا لقرائتكم خبر عن لندن تسقط الجنسية عن بريطانية انضمت لداعش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (لندن)

قررت لندن إسقاط الجنسية عن الشابة البريطانية شميمة بيغوم التي انضمت إلى تنظيم داعش الإرهابي في سورية، وتطالب الآن بالعودة إلى البلاد مع طفلها المولود في مخيم لللاجئين قبل أيام، وفقاً لما أعلنته متحدثة باسم الوزارة اليوم (الثلاثاء).

وتم إبلاغ عائلة بيغوم بقرار وزير الداخلية المحافظ ساجد جاويد في رسالة تلقتها العائلة اليوم.

وتعليقاً على ذلك قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن قرارات سحب الجنسية من بريطانيين تستند إلى أدلة ولا يتم التعامل معها باستخفاف.