أعلنوه "عاقلا" بعد أن قتل صديقته بالسيف

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-hurriyet daily news أوزتورك قتل صديقته بسيف والده

وجاء تقرير الأطباء بعد أن طالب محامو الدفاع عن غونهان أوزتورك، البالغ من العمر 26 عاما، في أحدث جلسة من جلسات المحاكمة، بنقله من السجن إلى مصحة عقلية لأنه "ليس عاقلا".

وكان أوزتورك أقدم على قتل صديقته، الطالبة الجامعية البالغة من العمر 21 عاما، زلال توتنجو في منزله، الكائن في حي بورنوفا في إزمير في ديسمبر 2017 مستخدما سيف والده، غير أنه يواصل رفض الإفصاح عن سبب ارتكابه الجريمة.

ويحاكم المتهم في المحكمة الجزائية العليا في أزمير، ويطالب الادعاء العام بإنزال عقوبة السجن مدى الحياة بحقه لارتكابه جريمة قتل.

ومن المنتظر استئناف محكمة أوزتورك بعد أن قرر خبراء في معهد إسطنبول للطب الشرعي أن المتهم عاقل تماما، وقادر عى ارتكاب جريمة.

ورفضت المحكمة حجج فريق الدفاع عن المتهم، بادعاء جنونه، وقالت إنها ستواصل محاكمته وفق الإجراءات القانونية.