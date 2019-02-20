شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دفاع النواب لـ"السفير الإسبانى": الإرهاب فى مصر يلفظ أنفاسه الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، رامون خيل -كاساريس ساتروستيجى، سفير إسبانيا بالقاهرة.

وقال اللواء كمال عامر، إن اللقاء يأتي مع تسلم السفير الأسباني الجديد لدى مصر مهمته منذ 3 أشهر، سعياً للإلمام بأبرز المستجدات على الساحة والقضايا البارزة مثل مواجهة الإرهاب والتعديلات الدستورية بالإضافة إلى بحث سبل التعاون البرلمانى.

وأضاف عامر، فى تصريحات لـ"المحررين البرلمانيين"، أنه أكد خلال اللقاء للسفير الإسبانى أن الإرهاب فى مصر يلفظ أنفاسه الأخيرة، لاسيما بعد نجاح القوات المسلحة والشرطة المصرية فى محاصرته ودحره، والقضاء على نحو 95% منه.

وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، أوضح عامر خلال اللقاء أن الدساتير ليست كُتباً سماوية بل هى صنيعة البشر وتتطور طبقاً لمصالح الدولة وتطورها.

ولفت عامر، إلى تأكيدة خلال اللقاء استعداد البرلمان المصرى التعاون الكامل مع نظيرة الإسبانى، فى إطار تحقيق المصالح المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.