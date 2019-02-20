شكرا لقرائتكم خبر عن السفير النروجى يسلم "كمال عامر" خطاب شكر من الوفد البرلمانى على حسن الاستقبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمكتبة بمقر البرلمان، اليوم الأربعاء، ستن روسنس السفير النرويجى بالقاهرة.

وفى مستهل اللقاء، رحب اللواء كمال عامر بالسفير النرويجى فى البرلمان المصرى، وفى المقابل أبدى "ستن روسنس" سعادته بلقاء رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى للمرة الثانية، مقدماً له تعازيه فى شهداء الوطن من رجال الشرطة الذين اغتالتهم يد الإرهاب الخسيسية فى حادث الدرب الأحمر الإرهابى.

وشهد اللقاء، حسب البيان الصحفى، تسليم السفير النرويجى ستن روسنس، خطاباً من رئيسة الوفد البرلمانى النرويجى التى التقت اللجنة فى 22 يناير الماضى، تعرب فيه عن شكرها لحسن الاستقبال الذى لاقاه الوفد البرلمانى أثناء زيارته اللجنة.