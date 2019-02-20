شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الميزانية العمومية لنقابة الصحفيين لعام2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على الميزانية العمومية التى اعتمدها مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه أمس برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة والمقرر عرضها على الجمعية العمومية حال اكتمال النصاب القانونى لها فى 1 مارس المقبل.

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