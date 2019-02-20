معلومات عن خطيب سعيدة شرف.. ابن رئيس الوداد السابق

بعد ظهوره مع الفنانة سعيدة شرف في حفل خطوبتهما، الأسبوع الماضي، تساءل الجمهور عن هوية رضوان، الذي خطف قلب المغنية الشهيرة.

مصادر مقربة من سعيدة شرف، كشفت لـ”اليوم24″ أن رضوان العوفير، ابن الرئيس السابق لفريق الوداد الرياضي في فرع المصارعة، الراحل المكي العوفير، الحاصل على وسام ملكي.

وأكدت المصادر نفسها أن خطيب سعيدة شرف يعمل رجل أعمال في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويرتقب أن تحتفل سعيدة شرف بزفافها، في أكتوبر المقبل، بعد أن أقامت حفل خطوبة، حضره نجوم الفن المغربي