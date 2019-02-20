اعتصم بائع متجول في الفقيه بنصالح، صباح اليوم الأربعاء، فوق عمود كهربائي، احتجاجا على مصادرة عربته المجرورة من قبل السلطات.
ولايزال البائع معتصما لحد الساعة فوق العمود، مهددا بالانتحار إن لم يسترجع عربته، والذي يقول إنها مصدر رزقه الوحيد، والتي لازال لم يكمل أداء مصاريفها حيث تسلمها مؤخرا.
وحلت بعين المكان السلطات المحلية، فيما تجمهر عدد من المواطنين حول البائع لمطالبته بالعدول عن قراره.
وتجدر الإشارة إلى أن حالات الاحتجاج بالاعتصام فوق الأعمدة الكهربائية عرفت تزايدا كبيرا في الآونة الأخيرة، كانت أشهرها المرأة المسنة “مي عيشة” التي اعتصمت في الرباط.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى 20 فبراير..مصادرة عربة بائع متجول تدفعه للاعتصام فوق عمود كهربائي مهددا بالانتحار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.