الغياب يهدد نجم ريال مدريد قبل “كلاسيكو” الأرض

أصبح نادي ريال مدريد مهدداً بفقدان خدمات لاعبه الولزي غاريث بيل، في مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام الغريم برشلونة، بسبب احتفاليته في مباراة أتلتيكو ما قبل الأخيرة بـ “الليغا”.
صحيفة “سبورت”، قالت إن الاتحاد الإسباني سيبث في احتفالية بيل، أمام جماهير الغريم، والتي كانت مستفزة في حقهم، وفي حال تسليط عقوبة الإيقاف لأزيد من مباراتين، سيكون أبرز الغائبين عن إياب نصف نهائي الكأس أمام الكتالوني.
وتسبب بيل، بجدل كبير بين أنصار الأتلتيكو، التي اعتبرت الأمر مبالغاً فيه، وغير رياضيا، في انتظار ما ستقرره اللجنة المختصة التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، خلال الساعات المقبلة.
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