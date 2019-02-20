ذكرى 20 فبراير ساخنة في الرباط..مسيرات الأساتذة تعثر حركة السير بين الرباط وسلا..والأمن يستعمل خراطيم المياه ضد المتظاهرين-صور

تصوير: أيوب المكناسي

تشهد مدينة الرباط في هذه اللحظات، تدخلا أمنيا عنيفا ضد الآلاف من الأساتذة المتعاقدين الذين خرجوا للاحتجاج موازاة مع الذكرى الثامنة من حراك “20 فبراير”.

وتم استعمال خراطيم المياه لتفريق المحتجين الذي رفعوا شعارات قوية مرددين “وا على شوهة”، ما تسبب في توقف حركة السير وسط الرباط، وبين العاصمة ومدينة سلا.

وخرج الأساتذة المتعاقدود للاحتجاج منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مطالبين بالإدماج في الوظيفة العمومية، واعتبروا أنهم ضحية لنظام التعاقد، حين أجبروا على توقيع عقود العمل، التي لا تضمن لهم الإدماج.

وأعادت تظاهرة، اليوم، شعارات “20 فبراير” إلى الواجهة، ورفع الآلاف من المتظاهرين، الذين انطلقوا من ساحة 16 نونبر نحو باب الأحد، شعارات “الحرية والكرامة، والعدالة الاجتماعية”.

وطالب المتعاقدون بالإدماج في الوظيفة العمومية، واعتبروا أنهم ضحية لنظام التعاقد، حين أجبروا على توقيع عقود العمل، التي لا تضمن لهم الإدماج، بحسب قولهم.