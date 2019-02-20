استطلاع: تحالف نتنياهو المرتقب يصل إلى 59 مقعدا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر استطلاع أجراه موقع "واللا نيوز" بواسطة معهد "بانلز بوليتيكس"، نشر اليوم الأربعاء، أنه في حال أجريت الانتخابات اليوم، ودون أية تحالفات جديدة، فإن "الليكود" لا يزال القوة الأولى، بيد أن كتلة "اليمين" لا يتجاوز تعدادها 59 مقعدا.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن "الليكود" يحصل على 31 مقعدا، و"اليمين الجديد" على 8 مقاعد، و7 مقاعد لـ"يهدوت هتوراه"، و 5 مقاعد لتحالف "البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي"، و 4 مقاعد لكل من "كولانو" و"شاس"، ما يعني أن المجموع يصل إلى 59 مقعدا، حيث أن أحزاب اليمين، "يسرائيل بيتينو" و"عوتسما يهوديت" و"زيهوت"، لا تتجاوز نسبة الحسم.

يشار إلى أن الاستطلاع أجري قبل أن يشمل الوحدة المتوقعة بين "البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي" و"عوتسما يهوديت".

وتبين أيضا أن تحالف حزبي "مناعة لإسرائيل" و"يش عتيد" يجعلهما الكتلة الأكبر في الكنيست، ولكن اليمين يحصل على 61 مقعدا.

في المقابل، فإن حزب "مناعة لإسرائيل" يحصل على 19 مقعدا، مقابل 13 مقعدا لـ"يش عتيد"، و9 مقاعد لـ"حزب العمل"، و5 مقاعد لـ"ميرتس"، و"الحركة العربية للتغير" 6 مقاعد، والقائمة المشتركة 5 مقاعد، بينما يكون حزب "غيشر" على حافة نسبة الحسم حيث يحصل على 4 مقاعد.

وفحص الاستطلاع تحالف "يش عتيد" و"مناعة لإسرائيل" و"غيشر"، حيث تبين أنهم يحصلون سوية على 36 مقعدا، مقابل 33 مقعدا لليكود، و8 مقاعد لـ"اليمين الجديد"، و7 مقاعد لكل من "يهدوت هتوراه" و"العمل"، و6 مقاعد لـ"الحركة العربية للتغيير"، و5 مقاعد لكل من "ميرتس" و"البيت اليهودي" المتحالف مع "الاتحاد القومي"، وأيضا القائمة المشتركة، و4 مقاعد لكل من "شاس" و"كولانو".

كما فحص الاستطلاع تحالف حزبي "مناعة لإسرائيل" و"يش عتيد"، بدون حزب "غيشر"، وتبين أنهما يحصلان سوية على 34 مقعدا، مقابل 33 مقعدا لليكود، و9 مقاعد لحزب "العمل"، و8 مقاعد لـ"اليمين الجديد"، و7 مقاعد لـ"يهدوت هتوراه"، و6 مقاعد لـ"الحركة العربية للتغيير"، و5 مقاعد لكل من "ميرتس" والقائمة المشتركة وتحالف الاتحاد القومي" مع "البيت اليهودي"، و 4 مقاعد لكل من "كولانو" و"شاس".

وفحص الاستطلاع أيضا تحالف حزبي "مناعة لإسرائيل" و"غيشر"، وتبين أنهما يحصلان سوية على 23 مقعدا، مقابل 31 مقعدا لليكود، و13 مقعدا لـ"يش عتيد"، و9 مقاعد لحزب "العمل"، و8 مقاعد لـ"اليمين الجديد"، و7 مقاعد لـ"يهدوت هتوراه"، و6 مقاعد لـ"الحركة العربية للتغيير"، و5 مقاعد لكل من "ميرتس" والقائمة المشتركة وتحالف "الاتحاد القومي" و"البيت اليهودي"، و4 مقاعد لكل من "كولانو" و"شاس".

تجدر الإشارة إلى أنه تجري اتصالات بين حزبين "مناعة لإسرائيل" و"يش عتيد" و"غيشر" لخوض الانتخابات المقبلة في قائمة واحدة.

شمل الاستطلاع عينة مؤلفة 1049 شخصا، بنسبة خطأ تصل إلى 3.3%.