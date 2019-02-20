الحريات العامة في فلسطين.. الواقع والآفاق | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الثلاثاء، 26/ 02/ 2019 الزمان: 16:00 المكان: فندق الرتنو، رام الله ينظم مركز رام الله للدراسات وحقوق الإنسان جلسة حوارية حول: "الحريات العامة في فلسطين.. الواقع والآفاق". تدير الجلسة الباحثة نادية تاردس، ويقدم الباحث محمود الافرنجي مداخلة رئيسية، ويعقب على الجلسة إسلام التميمي مسؤول دائرة التدريب في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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