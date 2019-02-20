شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يحذر أمريكا : تفوقكم العسكري مجرد أوهام والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين اليوم الأربعاء إن على الولايات المتحدة الأمريكية " التخلي عن أوهام" تحقيق " التفوق العسكري المطلق". وقال بوتين في خطاب حالة الاتحاد أمام مجلسي البرلمان في موسكو إن رد روسيا" سوف يكون دائما فعالا وقويا". وحذر بوتين من أن الصواريخ الأجنبية تمتلك قدرة الوصول لموسكو خلال عشر دقائق فقط ، مضيفا" هذا تهديد خطير للغاية لنا". وقال بوتين" نحن مستعدون لإجراء مفاوضات بشأن قضية نزع السلاح، ولكننا لن نطرق بابا مغلقا، سوف ننتظر حتى ينضج شركاؤنا".



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