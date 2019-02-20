بعد احتجازهم شهرين.. إيران تفرج عن 3 أردنيين دخلوا مياهها بـ"الخطأ"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت السلطات الأردنية، الأربعاء، إن طهران أفرجت عن 3 أردنيين كانوا قد دخلوا إلى المياه الإقليمية الإيرانية بـ"الخطأ" نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، سفيان القضاة، في بيان، أن وزارة الخارجية في طهران "أبلغت القائم بالأعمال بالإنابة في سفارتنا بقرار السلطات الإيرانية الإفراج عن الأردنيين الثلاثة الذين كانوا قد دخلوا عن طريق الخطأ إلى مياهها الإقليمية".

وأوضح أن "قرار الإفراج تضمن الاكتفاء فقط بفرض غرامة مالية على الثلاثة (لم يحددها) كمخالفة على الدخول وممارسة الصيد البحري غير المشروع داخل المياه الإقليمية الإيرانية".

وأشار إلى أن الوزارة تابعت القضية منذ بدايتها حتى تم اتخاذ قرار الإفراج، وأن السفارة الأردنية في طهران تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإيرانية الآن لدفع الغرامات المطلوبة، واستلام الأردنيين الثلاثة وتأمين رحلة عودتهم إلى ذويهم بالسرعة الممكنة.





ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت طهران وجود 3 أردنيين تم احتجازهم في المياه الإقليمية الإيرانية، كانوا قد دخلوا بطريق الخطأ أثناء قيامهم برحلة صيد بحري.

وأمس الأول، دعا رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، إيران إلى إطلاق سراح الثلاثة.

وقال الطراونة، خلال اجتماع مع السفير الإيراني في عمان، محبتي فردوسي بور، بمناسبة انتهاء مهام عمله: "نطالب بخطوة إيجابية من السلطات الإيرانية للإفراج عنهم"، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الخارجية المصرية متابعتها "عن كثب" موقف الصيادين المصريين الذين احتجزهم السلطات الإيرانية؛ بزعم دخول مياهها الإقليمية، قبل أن يتم إطلاق سراحهم فيما بعد.





وفي أبريل/نيسان، أحبطت السلطات المصرية دخول أكبر كمية من مخدر الهيروين عبر مياه البحر الأحمر بمدينة سفاجا، شرقي البلاد، بلغت طنا و200 كيلو، وتقدر قيمتها بنحو 10 مليارات جنيه، داخل مركب إيرانية بالمياه الإقليمية لمصر.

كما أحبطت القوات البحرية المصرية في ديسمبر/كانون الأول عام 2016، تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد، كانت على متن مركب "إيراني" بالبحر الأحمر، طاقمه مكون من 7 أفراد يحملون جنسيات مختلفة، منهم 4 أفراد يحملون الجنسية "الإيرانية" واثنان يحملون الجنسية "الهندية" وفرد يحمل الجنسية الباكستانية.