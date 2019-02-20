انت الان تتابع فرنسا: 4 جرحى في هجوم بسلاح أبيض.. ومقتل المنفذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أطلقت الشرطة الفرنسية النار على رجل طعن أربعة أشخاص بسلاح أبيض في مدينة مرسيليا جنوب البلاد. وقالت وسائل إعلام فرنسية، مساء الثلاثاء، إن شخصا أصيب إثر إطلاق نار بمنطقة كانبيار في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، بالقرب من مركز للشرطة. فيما أعلنت وسائل إعلام أخرى، في وقت لاحق، مقتل منفذ عملية الطعن، مشيرة إلى أن تحقيقا فتح لمعرفة الأسباب الكامنة وراء الهجوم. ونشرت الشرطة الفرنسية تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، حذرت فيها المواطنين من الاقتراب من منطقة كانبيار.

وفي 9 سبتمبر الماضي، أصيب 7 أشخاص بجروح، بينهم 4 إصاباتهم خطيرة، تعرضهم لهجوم شنّه رجل تم إلقاء القبض عليه وكان يحمل سلاحًا أبيض وقضيبًا من حديد.وأوضح مصدر قريب من التحقيق أن "لا شيء فى هذه المرحلة يُظهر مؤشرات على الطابع الإرهابي" لهذا الاعتداء، مضيفا أنّ المنفّذ المزعوم للهجوم هو أفغانى على الأرجح.وقال