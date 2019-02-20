شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يستعرض آفاق السلام مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

التقى الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم (الأربعاء)، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت.

وبحث اللقاء، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في اليمن وآفاق السلام الممكنة والمتاحة.

واستعرض الرئيس اليمني واقع الأوضاع في بلاده منذ انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على التوافق والسلام، وما خلفه ذلك من معاناة للشعب اليمني، واستهداف دول الجوار.

وأكد أن حكومته قدمت العديد من التنازلات لمصلحة السلام ولحقن دماء اليمنيين، وآخرها ما تم بمشاورات ستوكهولم رغم مماطلة وتسويف المليشيات المتكررة.

وجدد الوزير البريطاني من جهته، موقف المملكة المتحدة الداعم لليمن وشرعيتها الدستورية حتى تحقيق كامل تطلعات والأهداف في الأمن والاستقرار والعيش الكريم.