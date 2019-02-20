شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دفاع النواب يستقبل سفيرى النرويج وإسبانيا لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بمكتبه بمقر البرلمان اليوم الأربعاء، ستن روسنس السفير النرويجى بالقاهرة، ورامون خيل -كاساريس ساتروستيجى، سفير إسبانيا بالقاهرة.

ويأتى اللقاءان اللذين عقدهما اللواء كمال عامر اليوم الأربعاء، فى إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية، وكل من دولتى النرويج وأسبانيا.

ويعد لقاء السفير الأسباني مع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، هو الثانى من نوعه الذى يجمع بين السفير ورؤساء اللجان خلال الأسبوع الجارى، حيث التقى "ساتروستجى" النائب كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية ظهر الأحد الماضى.