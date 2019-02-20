5 تكليفات من السيسي للحكومة بشأن تنظيم بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم

كتب: أشرف سيد
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وتناول الاجتماع متابعة آخر الاستعدادات لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل.
ووجه الرئيس باستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة بشأن الترتيبات اللازمة قبل إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لضمان خروجها بالصورة المُثلَى، أخذًا في الاعتبار أهمية الحدث على المستويين القاري والدولي، فضلًا عن مواكبته مع تولي مصر...
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