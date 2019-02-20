الدفاع الإماراتية تبرم عقودا دفاعية بنحو 500 مليون دولار مع شركات دولية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية محمد الحساني عن إبرام عقود دفاعية بنحو 500 مليون دولار مع شركات دولية في اليوم الرابع من معرض "آيدكس"، من بينها عقد مع شركة "كورغان ماش زافود" الروسية قيمته نحو 2 مليون دولار.
وأوضح الحساني، في حديث صحفي، أن "الإمارات تعاقدت مع كورغان ماش زافود الروسية لتطوير ناقلات بي أم بي 3، بمبلغ 7.346 درهم (نحو 2 مليون دولار)".
ولفت إلى أن "إجمالي قيمة العقود الخارجية بلغ 1 مليار و993 مليون درهم (نحو 500 مليون دولار)".
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