الدفاع الإماراتية تبرم عقودا دفاعية بنحو 500 مليون دولار مع شركات دولية

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الدفاع​ ​الإمارات​ية محمد الحساني عن إبرام عقود دفاعية بنحو 500 مليون ​دولار​ مع شركات دولية في اليوم الرابع من معرض "آيدكس"، من بينها عقد مع شركة "كورغان ماش زافود" الروسية قيمته نحو 2 مليون دولار.

وأوضح الحساني، في حديث صحفي، أن "الإمارات تعاقدت مع كورغان ماش زافود الروسية لتطوير ناقلات بي أم بي 3، بمبلغ 7.346 درهم (نحو 2 مليون دولار)".

ولفت إلى أن "إجمالي قيمة العقود الخارجية بلغ 1 مليار و993 مليون درهم (نحو 500 مليون دولار)".