هآرتس: نتانياهو يؤجل زيارته إلى موسكو لأسباب سياسية داخلية

ذكرت صحيفة "​هآرتس​" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ قام بتأجيل زيارته إلى ​روسيا​ لأسباب سياسية داخلية، مشيرة إلى أن "كلا من الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ونتانياهو سيعقدون مفاوضات هاتفية بدلاً من ذلك، وسيتم اختيار موعد جديد للزيارة".

وكشف مساعد الرئيس الروسي ​يوري أوشاكوف​ لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية بأنه "لأسباب سياسية داخلية تم تأجيل زيارة نتانياهو لعدة أيام، لديهم ​انتخابات​".

وكان من المقرر أن يجتمع نتانياهو وبوتين في ​موسكو​ في 21 شباط الحالي، لمناقشة كلا من التعاون الثنائي بين البلدين والوضع الحالي في ​الشرق الأوسط​، بما في ذلك ​الاستيطان​ الفلسطيني الإسرائيلي والوضع في ​سوريا​.