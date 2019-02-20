هآرتس: نتانياهو يؤجل زيارته إلى موسكو لأسباب سياسية داخلية

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قام بتأجيل زيارته إلى روسيا لأسباب سياسية داخلية، مشيرة إلى أن "كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونتانياهو سيعقدون مفاوضات هاتفية بدلاً من ذلك، وسيتم اختيار موعد جديد للزيارة".
وكشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف لوكالة "سبوتنيك" الروسية بأنه "لأسباب سياسية داخلية تم تأجيل زيارة نتانياهو لعدة أيام، لديهم انتخابات".
وكان من المقرر أن يجتمع نتانياهو وبوتين في موسكو في 21 شباط الحالي، لمناقشة كلا من التعاون الثنائي بين البلدين والوضع الحالي في الشرق الأوسط، بما في ذلك الاستيطان الفلسطيني الإسرائيلي والوضع في سوريا.
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