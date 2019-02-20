بوغدانوف: لا مفر من العملية العسكرية ضد الإرهابيين في إدلب

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​ أنه "لا مفر من العملية العسكرية ضد الإرهابيين في إدلب"، معتبراً أن "أولئك الذين لا يتخلون عن الإرهاب، ينبغي بالطبع القضاء عليهم".

ولفت إلى أنه "يجري حاليا تنسيق أسماء المرشحين في القائمة الثالثة للجنة الدستورية، والتي يفترض أن تضم ممثلين عن المجتمع المدني"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة تصر على استبدال 6 مرشحين سجلت أسماؤهم في القائمة الأصل"، آملاً أن "تنتهي العملية في أسرع وقت ممكن".

وشدد بوغدانوف على أن تشكيل اللجنة "يتوقف في نهاية المطاف على التوافق بين الحكومة السورية والمعارضة، ويجب أن يوافق كلا الطرفين بهذا الشكل أو ذاك على جميع المرشحين الـ150 للجنة الدستورية".